Экономика
Аргументы и ФактыЗеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2020 год. Об этом говорится на сайте Верховной рады. Ранее парламент одобрил разработанный правительством Украины госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 5,5% и ростом экономики в 3,7%.
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Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Точно предсказать, в какие именно дни стоит ожидать такие изменения, нельзя, подчеркнул Вильфанд.
Происшествия
Найдены «черные ящики» разбившегося на Кубани Ми-28
Специалисты нашли бортовые самописцы ударного вертолета Ми-28, который потерпел крушение в Краснодарском крае 11 декабря.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
Ярош назвал сроки уничтожения Украины
Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош назвал сроки уничтожения Украины.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Армия и оружие
Россия вошла в список стран с самым сильным флотом
Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Происшествия
Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика
Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания.
Общество
Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта
43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.
Политика
В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы
В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%
Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Происшествия
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка
В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Футбол
«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» в родных стенах с крупным счётом проиграл итальянской «Аталанте».
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Гаджеты
Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169
Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.