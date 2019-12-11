Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2020 год. Об этом говорится на сайте Верховной рады. Ранее парламент одобрил разработанный правительством Украины госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 5,5% и ростом экономики в 3,7%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 11:06

Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 08:15

Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 года с ростом ВВП 3,7% и инфляцией 6%

ТАССвчера в 06:42

Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

REGNUMвчера в 07:17

В бюджете Украины на 2020 год предусмотрен рост зарплат и прожиточного минимума

Росбалтвчера в 06:59

Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год

Аргументы и Фактывчера в 07:43

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

РИА Новостивчера в 06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Точно предсказать, в какие именно дни стоит ожидать такие изменения, нельзя, подчеркнул Вильфанд.
РИА Новости 01:42
Происшествия

Найдены «черные ящики» разбившегося на Кубани Ми-28

Специалисты нашли бортовые самописцы ударного вертолета Ми-28, который потерпел крушение в Краснодарском крае 11 декабря.
Известия 01:18
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Ярош назвал сроки уничтожения Украины

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош назвал сроки уничтожения Украины.
Lenta.ru вчера в 07:11
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Армия и оружие

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Газета.Ru 00:34
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 09 декабря в 08:21
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия

Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика

Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания.
Известия 01:00
Общество

Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта

43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.
Российская газета 01:56
Политика

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Газета.Ru 00:23
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Энергетика

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
ПРАЙМ 10 декабря в 06:53
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv вчера в 01:32
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News 10 декабря в 05:25
Происшествия

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Российская газета 01:55
Футбол

«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» в родных стенах с крупным счётом проиграл итальянской «Аталанте».
Свободная Пресса вчера в 14:59
Гаджеты

Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Игромания.ру вчера в 09:12
Гаджеты

Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169

Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
3DNews вчера в 14:51
Происшествия

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное