Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2020 год. Об этом говорится на сайте Верховной рады. Ранее парламент одобрил разработанный правительством Украины госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 5,5% и ростом экономики в 3,7%.

Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год

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