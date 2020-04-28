Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. "Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично", - заявил Зеленский. По его словам, украинская сторона ждала этот закон со времени обретения независимости.

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

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