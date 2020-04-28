Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. "Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично", - заявил Зеленский. По его словам, украинская сторона ждала этот закон со времени обретения независимости.
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Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Известия08:01

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Вести.Ru09:00

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

РИА Новости08:28

Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Lenta.ru08:21

Зеленский подписал закон о рынке земли

RT на русском08:15

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

ТАСС08:06

Зеленский подписал закон о рынке земель сельхозназначения

РБК09:36
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Политика

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Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
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Политика

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России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны.
РИА Новости 11:00
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Авто

15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
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Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

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Экономика

Минсельхоз рассказал о повышенном спросе на экспорт зерна

Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке.
Взгляд.ру 10:50
Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
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Здоровье

Более 20 тысяч пациентов с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением

Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга.
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Общество

СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая

В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Общество

Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Интерфакс 11:07
Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Политика

Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов

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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска

Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
РИА Новости 11:13
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Общество

В «Крокус Экспо» создадут госпиталь для больных коронавирусом

Петербургский дневник 10:11
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
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Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
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Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
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Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
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Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ

Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
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Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властей

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован за интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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