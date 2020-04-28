Политика
Газета.RuЗеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. "Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично", - заявил Зеленский. По его словам, украинская сторона ждала этот закон со времени обретения независимости.
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Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Политика
Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности
России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны.
РИА Новости 11:00
Авто
15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта
Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Экономика
Минсельхоз рассказал о повышенном спросе на экспорт зерна
Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке.
Взгляд.ру 10:50
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Здоровье
Более 20 тысяч пациентов с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением
Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:14
Общество
СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая
В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19
Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Интерфакс 11:07
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации
В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
РИА Новости 11:13
Общество
В «Крокус Экспо» создадут госпиталь для больных коронавирусом
Петербургский дневник 10:11
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
NewInform 07:15
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Здоровье
Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом
О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Футбол
Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ
Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
Новый Век 09:36
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Футбол
«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властей
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован за интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову.
News.ru вчера в 12:59