Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке
 документа на сайте Верховной рады.
РБК08:26

Подробнее о событии

Президент Украины подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

Телеканал 360°09:07

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РИА Новости08:35

Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса

Lenta.ru08:55

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

ТАСС08:49

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РБК08:41

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

RT на русском08:40

Зеленский на год продлил особый статус Донбасса

Коммерсантъ08:59
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Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Коммерсантъ 11:29
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Общество

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Происшествия

В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости».
РБК 11:49
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Политика

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:05
Армия и оружие

Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Известия 11:41
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
Политика

МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
ТАСС 11:32
Футбол

«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым

"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
RT на русском 10:24
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:32
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины

Украинский журналист Аркадий Бабченко написал в своем Facebook, что его выдворили из Израиля.
Газета.Ru 10:23
Футбол

Дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом»

Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает Actualidad.
Газета.Ru 11:35
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Общество

Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил ответил на вопросы депутатов Мосгордумы во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы.
Московский Комсомолец 08:32
Политика

В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным

В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Аргументы и Факты вчера в 14:31
Общество

Украина договорилась о реверсе газа с Румынией

Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Газета.Ru 11:34
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