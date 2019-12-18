Политика
Газета.RuЗеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Треть россиян считают, что гаджеты ограничивают свободу человека
Порядка 35% респондентов придерживаются мнения, что такие устройства ограничивают свободу человека.
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Общество
СМИ узнали о возможной причине обысков в офисах Гуцериева
Следственная проверка, которая проходит в офисах миллиардера Михаила Гуцериева, может быть связана с делом о контрабанде нефти на Украину.
Политика
Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов
Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.
Хоккей
«Бостон» претендует на Илью Ковальчука
Российский хоккеист Илья Ковальчук оказался в зоне интересов четырех клубов НХЛ. Одним из них является «Бостон».
Хоккей
«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Культура
Соседов: надоевших звёзд с «голубых огоньков» вынесут вперёд ногами
Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро.
Футбол
Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»
Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Шоу-бизнес
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной пластики
33-летняя Анна Грачевская посетила медицинское заведение для очередной пластики.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Кино
Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»
После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Футбол
Карпин считает себя подкаблучником
Позже Карпин выложил фото, где он пьет кофе в белой шляпе и написал: «Жене понравилась шляпа с фото №1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», – написал Карпин.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.