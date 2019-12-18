Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке
 документа на сайте Верховной рады.
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