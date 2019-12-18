Политика
RT на русскомЗеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Как сообщает телеканал «Громадське», об этом свидетельствует информация на сайте Рады. 12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
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Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Общество
В компании Саида Гуцериева проходят обыски
Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Происшествия
Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали
Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей на рынке в России
В России стартовали продажи новых моделей Opel компанией PSA Peugeot Citroen.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Футбол
Коутиньо играет в реплике формы «Баварии» из детского отдела
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо вынужден играть в реплике формы «Баварии» из детского отдела, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Интернет
Microsoft принудительно обновит браузер Edge на Windows 10
Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
Общество
Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра "Соловей", передает РИА "Новости".
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Футбол
Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
Болельщики «Краснодара» определят лучшего игрока из тех, кто выступал за команду в разные сезоны.
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Общество
Большинство россиян оказались поклонниками гаджетов
Большинство — 60% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) — россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда.
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Политика
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»
Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Маневры российского корабля-разведчика насторожили США
Происшествия
При столкновениях возле Рады пострадали двадцать три силовика
Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали при столкновениях возле Верховной рады, которые произошли 17 декабря.
Общество
В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала Собчак о своих гонорарах и одержимости Фадеевым
Новой гостьей шоу Ксении Собчак стала певица Наргиз Закирова.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.