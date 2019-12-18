Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Как сообщает телеканал «Громадське», об этом свидетельствует информация на сайте Рады. 12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке
 документа на сайте Верховной рады.
РБК08:26

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Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса

Lenta.ru08:55

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

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Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РБК08:41

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

RT на русском08:40

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

РИА Новости08:35

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Газета.Ru08:24

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

ТАСС08:49
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
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Интернет

Microsoft принудительно обновит браузер Edge на Windows 10

Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
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Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»

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Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
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Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

Болельщики «Краснодара» определят лучшего игрока из тех, кто выступал за команду в разные сезоны.
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На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
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МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»

Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Маневры российского корабля-разведчика насторожили США

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При столкновениях возле Рады пострадали двадцать три силовика

Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали при столкновениях возле Верховной рады, которые произошли 17 декабря.
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Новой гостьей шоу Ксении Собчак стала певица Наргиз Закирова.
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Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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