Политика

ТАССТАССЗеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса главы государства.
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Зеленский подписал закон о рынке земли

RT на русском08:15

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

РИА Новости08:28

Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Lenta.ru08:21

Зеленский подписал закон о рынке земель сельхозназначения

РБК09:36

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Газета.Ru08:06

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

ТАСС08:06

Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель на Украине

Известия08:01
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Путин выступит с большим обращением

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Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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