Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Владимир Зеленский одобрил выделение газотранспортной системы страны из "Нафтогаза" и создание независимого оператора. Соответствующий закон подписан украинским президентом. До этого документ был принят Радой.
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с чего всё началось
«Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и нормами Третьего энергетического пакета», — написала
 Ковалив на своей странице в сети Facebook.
РБКвчера в 11:54

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Зеленский подписал закон о создании независимого оператора ГТС

РЕН ТВвчера в 18:28

Зеленский подписал закон о создании оператора ГТС

RT на русскомвчера в 13:42

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

РИА Новостивчера в 12:37

В офисе Зеленского сообщили о подписании закона о создании оператора ГТС

РБКвчера в 12:31

Зеленский подписал закон о государственной газотранспортной системе

Говорит Москвавчера в 12:29

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Коммерсантъвчера в 12:22

Зеленский подписал закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»

ТАССвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 07:58
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Газета.Ru вчера в 15:09
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Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35

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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru вчера в 22:03
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

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США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия вчера в 06:46
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В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Газета.Ru вчера в 03:27
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 14 ноября в 03:20
Армия и оружие

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Российская газета вчера в 19:48
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Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее

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REGNUM вчера в 09:22
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Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
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МР7.ру вчера в 12:19
Политика

Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400

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Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

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BFM.ru 13 ноября в 10:22
Политика

США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии

Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год.
Военное обозрение вчера в 23:44
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МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы

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Soccer.ru вчера в 15:19
Наука

Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

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РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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РБК вчера в 16:36
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От депрессии поможет йога и дыхательные практики

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Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery опубликовала официальные рендеры большого кроссовера Exeed VX.
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В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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