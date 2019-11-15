Политика
Вести.RuЗеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Владимир Зеленский одобрил выделение газотранспортной системы страны из "Нафтогаза" и создание независимого оператора. Соответствующий закон подписан украинским президентом. До этого документ был принят Радой.
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с чего всё началось
«Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и нормами Третьего энергетического пакета», — написала Ковалив на своей странице в сети Facebook.РБКвчера в 11:54
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Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Политика
Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Происшествия
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Общество
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Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Политика
В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Происшествия
Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее
Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Хоккей
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Происшествия
Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»
Политика
Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов законопроекта об антитурецких санкциях, в свою очередь заявил, что у Турции «есть не месяцы, а недели», чтобы принять решение об отказе от программы С-400 и прекратить военные действия против курдов на севере Сирии.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Спорт
Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске
Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии
Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год.
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«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Наука
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Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
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Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Наука
От депрессии поможет йога и дыхательные практики
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В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала официальные рендеры большого кроссовера Exeed VX.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.