с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Здоровье В Ростовском перинатальном центре приняли около 4 тыс родов В Ростовском региональном перинатальном центре за 11 месяцев этого года приняли 3,9 тьс родов, до конца года их будет 4,2 тыс. Об этом сегодня, на пресс-конференции сообщил главврач ГБУ РО Перинатальный центр Максим Уманский.

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Здоровье Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, сообщил журналистам в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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Происшествия Момент смертельной аварии в Петербурге попал на видео Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево, водитель и пассажир погибли на месте. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.

Экономика Путин назвал сроки реализации «регуляторной гильотины» Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией "регуляторной гильотины".

Происшествия Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.

Экономика Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома» Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.

Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Единоборства Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что в ответ на два подаренных автомобиля, презентовал главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.

Политика Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.