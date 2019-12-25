Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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В пресс-службе
 главы государства отметили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.
РИА Новости08:17

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Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России

Газета.Ru11:00

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

РИА Новости09:47

Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

ТАСС08:10

В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России

RT на русском09:29

Зеленский подписал закон о запрете импорта на Украину российской электроэнергии

Новая газета08:15

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Коммерсантъ09:17

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Rambler News Service07:47
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Происшествия

Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
BFM.ru 23 декабря в 05:45
Политика

Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
РБК 07:58
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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В Ростовском перинатальном центре приняли около 4 тыс родов

В Ростовском региональном перинатальном центре за 11 месяцев этого года приняли 3,9 тьс родов, до конца года их будет 4,2 тыс. Об этом сегодня, на пресс-конференции сообщил главврач ГБУ РО Перинатальный центр Максим Уманский.
Панорама Ростова-на-Дону 11:19
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Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
Политика

«Это его работа — бросать грязь». Глава ВТБ Андрей Костин — о расследовании Навального

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о нем и телеведущей Наиле Аскер-заде.
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Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Дни.ру 00:52
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«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Санчо

Дортмундская «Боруссия» назвала «Челси» цену, за которую готова продать полузащитника Джейдона Санчо в январе.
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Кино

В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
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В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Здоровье

Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси

Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, сообщил журналистам в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 11:13
Фигурное катание

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Газета.Ru 11:00
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ

В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Момент смертельной аварии в Петербурге попал на видео

Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево, водитель и пассажир погибли на месте. В Сети было опубликовано видео с моментом аварии.
Радио Sputnik 07:39
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Экономика

Путин назвал сроки реализации «регуляторной гильотины»

Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией "регуляторной гильотины".
РИА Новости 11:31
Автоспорт

Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин

Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
F1news.ru 05:07
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Гаджеты

Huawei придумала способ обхода санкций США

Huawei придумала способ выпустить смартфон с сервисами Google в обход санкций США.
Lenta.ru 11:03
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс 11:29
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:08
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что в ответ на два подаренных автомобиля, презентовал главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
RT на русском 11:31
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM 09:07
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Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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