с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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