Политика
РИА НовостиЗеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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с чего всё началось
В пресс-службе главы государства отметили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.РИА Новости08:17
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Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь
Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Аналитики из Counterpoint Research составили список из десяти самых продаваемых смартфонов года.
Политика
Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Футбол
Александр Дюков: Оценка работе Егорова будет дана в январе
В январе будет дана оценка работе главы ДСИ, приводит Р-Спорт слова Дюкова.
Политика
В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину
Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Общество
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы
Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Здоровье
В Темниковском районе работает «Бережливая поликлиника»
«Бережливая поликлиника» теперь есть и в Темниковском районе.
Энергетика
Экспорт нефти из РФ в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре
Китай в ноябре увеличил закупки нефти из РФ до рекордных 7,64 миллиона тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 миллиона тонн, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Транспорт
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.