с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.

Политика Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.

Политика Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Общество В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.

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Общество Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.

Энергетика Экспорт нефти из РФ в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре Китай в ноябре увеличил закупки нефти из РФ до рекордных 7,64 миллиона тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 миллиона тонн, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Авто АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.