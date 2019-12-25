Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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с чего всё началось
На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается
 на сайте главы государства.
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