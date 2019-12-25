Политика
РИА НовостиЗеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.РБК09:57
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