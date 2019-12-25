с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Происшествия Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

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Наука Удалось вывести поросят с генами обезьян В Китае празднуют новый успех генной инженерии. Там создали поросят, с клетками обезьян в разных органах.

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.