Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

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