Политика
РИА НовостиЗеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
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Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Игры
Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II
NewInform 03:56
Происшествия
В Саратовской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, у него было тяжелое хроническое заболевание, но умер он от пневмонии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Гаджеты
Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей
Redmi Note 9S поступит в продажу в России 30 апреля по цене 17990 рублей.
Ридус 11:49
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Происшествия
В Перми закрыли на карантин отделение детской больницы №13
У одного из медработников выявили коронавирус. В Перми закрыли на карантин педиатрическое отделение детской клинической больницы №13.
В курсе.ру 08:54
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
Еще в октябре 2019 года звезду "Гарри Поттера" заметили папарацци на свидании с загадочным мужчиной в Лондоне, а спустя полгода Daily Mail сообщил, что бойфренда актрисы зовут Лео Робинтон.
ИА InterMedia вчера в 14:50
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации.
Известия 01:56
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Финансы
Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
Здоровье
Нерабочие дни по всей России продлятся по меньшей мере до 11 мая
Фото: Global Look Press © Kremlin Pool Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, а дни с 6 по 8 мая признаны выходными.
Газета Малый бизнес 11:28
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Испании Педро Санчес во время доклада о планах выхода страны из карантина объявил, что профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая.
Матч ТВ 14:06
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
В Карелии продлили время продажи алкоголя
В Карелии продлили время продажи алкоголя, теперь спиртные напитки можно будет купить с 10.00 до 19.00, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Взгляд.ру 13:47
Экономика
Гендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов
Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 год занимал пост зампредседателя Банка России.
РБК 12:02
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Общество
У берегов Калифорнии встали десятки нефтяных танкеров
У берегов штата Калифорния в США в течение последних нескольких дней встали десятки нефтяных танкеров.
Национальная служба новостей вчера в 07:12