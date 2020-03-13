Политика
Мой БрянскЗеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщает ТАСС. Уточняется, что закон предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на русском языке
Комсомольская правда02:40
Зеленский подписал закон, который позволит сократить обучение на русском
Московский Комсомолецвчера в 12:07
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Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Спорт
Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов
Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Здоровье
В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Происшествия
В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Наука
Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх
Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Технологии
Конференция Apple из-за коронавируса пройдет в новом формате
Не стала исключением и Apple - ее традиционная летняя конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2020 состоится в формате онлайн-презентации.
Космос
Планету Х начали искать на орбите Сатурна
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.