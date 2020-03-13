Политика

Мой БрянскМой БрянскЗеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщает ТАСС. Уточняется, что закон предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на русском языке

Комсомольская правда02:40

Зеленский сократил число школ, в которых можно учиться на русском языке

Телеканал 360°вчера в 14:56

Зеленский подписал закон об образовании, который урежет обучение на русском языке

ТАССвчера в 11:22

Зеленский подписал закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Lenta.ruвчера в 12:03

Зеленский подписал ограничивающий обучение на русском языке закон

Взгляд.рувчера в 11:54

Зеленский подписал закон, который позволит сократить обучение на русском

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Зеленский подписал закон об образовании

RT на русскомвчера в 11:19
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Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Спорт

Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся

В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Чемпионат 03:56
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Музыка

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:13
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 12 марта в 10:42
Общество

Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов

Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 15:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Политика

Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
РБК 05:27
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
РИА Новости 03:13
Здоровье

В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
REGNUM вчера в 06:37
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Коммерсантъ 02:07
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Происшествия

Иномарка столкнулась с поездом под Владимиром, два человека погибли

ФАН 04:13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом

Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
РЕН ТВ 02:14
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27

Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Известия вчера в 08:33
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Происшествия

В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Российская газета вчера в 21:49
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит 05:55
Наука

Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх

Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Anonsens вчера в 18:37
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 12 марта в 09:43
Технологии

Конференция Apple из-за коронавируса пройдет в новом формате

Не стала исключением и Apple - ее традиционная летняя конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2020 состоится в формате онлайн-презентации.
Российская газета вчера в 16:04
Космос

Планету Х начали искать на орбите Сатурна

Lenta.ru 05:13
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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