Политика
Газета.RuЗеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС. Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.
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Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Общество
Россияне перестали копить деньги
Лишь каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, в основном накопления составляли 10-20 процентов от зарплаты, сказано в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
Экономика
Из-за падения рубля может подорожать рыба в России
На 8-10% увеличатся цены на некоторые виды белой рыбы - минтай, треску, сельдь, навагу и пикшу.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Наука
Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита
Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
Общество
В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Игры
NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год
Футбол
Роналдиньо может побороться за поросенка в тюремном турнире по футболу
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сможет принять участие в тюремном турнире по футболу в Парагвае, призом за участие в котором является — 16-килограммовый поросенок, сообщает Sport.es.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi провела онлайн-презентацию своего нового бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max, сообщает ТАСС.