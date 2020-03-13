Политика
Газета.RuЗеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС. Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.
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Зеленский подписал закон, который позволит сократить обучение на русском
Московский Комсомолецвчера в 12:07
Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на русском языке
Комсомольская правда02:40
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Напомним, В соответствии с алгоритмом, разработанным совместно Роспотребнадзором и Минздравом РФ, для предотвращения завоза в регион коронавирусной инфекции медики контролируют здоровье всех прибывших из стран с осложненной эпидемической ситуацией по коронавирусу на протяжении 14 дней.
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