Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС. Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Общество Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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