Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС. Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

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