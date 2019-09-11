Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, закон "возвращен с подписью от президента".
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Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

ТАСС05:55

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новости06:12

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РБК06:56

Зеленский подписал закон о неприкосновенности депутатов

News.ru05:41

Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

РЕН ТВ05:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

RT на русском06:29

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Дождь06:15
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
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