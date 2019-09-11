Политика
РИА НовостиЗеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, закон "возвращен с подписью от президента".
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Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Армия и оружие
Киевские боевики вырыли траншеи прямо на огородах жителей Золотого-4
Новостной фронт 07:00
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Армия и оружие
В Казахстане наградили призеров и победителей АрМИ-2019
В министерстве обороны Казахстана состоялась церемония награждения победителей и призеров V Армейских международных игр, сообщили 11 сентября в пресс-службе оборонного ведомства республики.
REGNUM 05:12
Политика
В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Путин предложил на пост главы Крыма три кандидатуры
Глава государства Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.
9111.ru вчера в 06:50
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Минобрнауки проверит размер зарплат во всех вузах России
Глава Минобрнауки отметил, что сейчас установлено ограничение: зарплата ректоров не может превышать восьмикратный размер средней зарплаты по вузу.
REGNUM 06:09
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру вчера в 06:55
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Космос
Робот «Федор» в космос больше не полетит
Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
Капитал страны 04:35
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес
Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Армия и оружие
США устроили боевикам огненный шторм и сняли его на видео
Отмечалось, что его координировали с иракскими силовиками. «Российская газета» назвала заснятое огненным штормом.
Lenta.ru 06:56
Культура
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском вчера в 16:24
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой спела в поддержку Димы Билана
Скандал, в котором оказался замешан известный и популярный певец Дима Билан, вышедший в Самаре на сцену в абсолютно нетрезвом состоянии, поклонники знаменитости, вероятно, забудут еще не скоро, несмотря даже на то, что он извинился и оправдал свое поведение тем, что совершил ошибку.
Bimru.ru 01:12
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17