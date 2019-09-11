Политика

РБКРБКЗеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новости06:12

Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

ТАСС05:55

Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

РЕН ТВ05:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РБК06:56

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Зеленский отменяет депутатскую неприкосновенность

Газета.Ru06:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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