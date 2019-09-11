Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. «Возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новости06:12

Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

ТАСС05:55

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РБК06:56

Зеленский подписал закон о неприкосновенности депутатов

News.ru05:41

Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

РЕН ТВ05:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

RT на русском06:29

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Дождь06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
Происшествия

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Футбол

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Pravda.Ru 06:43
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Технологии

В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц

Пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости вчера в 08:53
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика

Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Баскетбол

Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

Российская газета 10:00
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика

Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика

На Украине завели уголовное дело против Порошенко и Климкина

Антикоррупционное бюро Украины открыло дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главы МИД Павла Климкина.
URA.Ru 03:55
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

Водителя маршрутки госпитализировали после ДТП в Челябинске

"Все пострадавшие в ДТП ушли из медучреждений домой, кроме водителя маршрутки, который госпитализирован со сломанными пальцами", - говорится в сообщении.
ТАСС 09:41
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Экономика

Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Известия 00:25
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Футбол

Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Технологии

Эксперт нашел на фото самую секретную российскую субмарину — К-329 «Белгород»

Речь идет о К-329 «Белгород», которую раньше можно было видеть лишь частично, либо на спутниковых снимках, дающих только общее представление о размерах лодки, к слову, самой длинной во всей человеческой истории. ©hisutton Как пишет Covert Shores, на новом фото можно впервые видеть полный профиль субмарины выше ватерлинии.
Naked Science 07:22
Наука

Электрический угорь был тремя разными видами

Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Политика

Трамп сообщил об отставке Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Экономика

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru вчера в 08:38
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре

Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Киберспорт

В Civilization VI появился режим королевской битвы

Gmbox.ru 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное