Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными.
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