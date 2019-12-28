Политика
РИА НовостиЗеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе
В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
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Хоккей
Брагин прокомментировал крупную победу России над Канадой
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Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
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Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»
Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Происшествия
Более 20 человек стали жертвами ДТП в Египте
По меньшей мере 23 человека погибли в результате ДТП, которое произошло в субботу, 28 декабря, на трассе между городами Порт-Саид и Думьят в северной части Египта.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Общество
В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
Фигурное катание
Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются
В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Энергетика
Новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup угрожает Urals в Европе
Норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре, но уже имеет все шансы стать серьёзным конкурентом российской смеси Urals благодаря близким качественным характеристикам и выгодной логистике, говорят источники в отрасли.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Шоу-бизнес
Песков признался, что больше месяца не видел Навку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря
Футбол
Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Общество
В московский парк «Зарядье» завезли снег
Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Политика
Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»
Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.