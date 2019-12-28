Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
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Зеленский подтвердил дату обмена пленными в Донбассе

Газета.Ru13:45

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Российская газета12:34

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Коммерсантъ09:23

Обратный отсчет: до встречи пленных с родными осталось совсем недолго

Вести.Ru12:58

Зеленский подтвердил дату обмена пленными с Донбассом

РБК08:34

Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

ТАСС08:09

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости08:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
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Газета.Ru 01:55
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Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

Газета.Ru 05:12
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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«МЮ» обыграл «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Общество

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
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Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются

В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

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Lenta.ru 14:09
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WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
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Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

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Энергетика

Новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup угрожает Urals в Европе

Норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре, но уже имеет все шансы стать серьёзным конкурентом российской смеси Urals благодаря близким качественным характеристикам и выгодной логистике, говорят источники в отрасли.
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В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
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В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

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Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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