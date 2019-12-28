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Армия и оружие В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.

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Общество В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

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Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

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