Политика
REGNUMЗеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Общество
В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград
Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
Культура
Алана Чочиева не смогла выйти в финал шоу «Голос»
Фигурное катание
Анна Щербакова: «Буду работать над тройным акселем и постараюсь вставить его в программы»
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Биатлон
Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке
Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Футбол
Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр
Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Левый защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Общество
Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Футбол
Ибрагимович стал игроком «Милана»
В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Наука
Рыбная диета не спасала древних инуитов от атеросклероза
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Закон устанавливает норму площади камеры в СИЗО не менее 4 кв. м на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также запрещает размещение беременных женщин и матерей с детьми в одной камере с другими женщинами.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Наука
Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок
Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
Кино
Скончался актёр из сериала «Игра престолов»
Умер актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, ему было всего 30 лет, пишет «МК». Причина смерти актёра не называется.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Хоккей
«Ак Барс» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»
«Ак Барс» одержал победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
В центре Москвы появился искусственный снег
В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.