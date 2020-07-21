Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке. «Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ZIK и NewsOne.

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