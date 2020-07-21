Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке. «Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ZIK и NewsOne.

Экономика Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр» Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли. 50

Общество На Алтае продлили режим безопасного поведения для пожилых Барнаул, 22 июля 2020, 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых. 1

Политика Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям. 111

Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 90

Политика WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. 7

Путешествия Россиянам предложили платить за отдых в России В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс». 90

Общество Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях. 2

Политика Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. 72

Экономика Рынок акций США открылся ростом индексов Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 713