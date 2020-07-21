Политика
Взгляд.руЗеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке
Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке. «Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ZIK и NewsOne.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
На Алтае продлили режим безопасного поведения для пожилых
Барнаул, 22 июля 2020, 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых.
REGNUM 01:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru вчера в 15:02
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru вчера в 13:39
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях.
Газета.Ru 00:16
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru 20 июля в 12:14
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине
CT news вчера в 16:06
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС вчера в 09:54
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Известия вчера в 11:08
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Sonet
Компания Kia опубликовала тизерный видеоролик, на котором показана серийная версия кроссовера под название Sonet.
AutoNews вчера в 07:08
Происшествия
В Челябинске Porsche врезался в столб, который затем упал на ВАЗ
«От удара опора освещения упала на движущийся попутно автомобиль ВАЗ», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Эхо Москвы в Челябинске 00:50
Армия и оружие
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты нацбезопасности государства.
Моя Москва.онлайн 20 июля в 14:41
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце
Актер Павел Прилучный, рассказывают анонимы, встречался с коллегой Мирославой Карпович на протяжении года – тогда артист еще состоял в браке.
Gazeta.SPb вчера в 18:31
Армия и оружие
Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии
Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН вчера в 20:21
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com 20 июля в 06:23
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
РИА Новости вчера в 20:19
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51