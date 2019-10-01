Политика
Газета.RuЗеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что скоро будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который будет содержать положения из "формулы Штайнмайера".
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Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса
Комсомольская правдавчера в 12:15
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Интернет
В WhatsApp начали тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщает издание The Verge.
Life.ru вчера в 13:14
Общество
Детские онкологи центра Блохина начали увольняться
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Век вчера в 09:52
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 30 сентября в 09:02
Армия и оружие
Тайный бунт: Военные ВСУ готовят на Донбассе «бомбу» для Зеленского
На славяносербском направлении боевики 46 бригады ВСУ по приказу военного преступника Котенко обстреляли из стрелкового оружия район н.п. Красный Яр (окраину Луганска).
Rusvesna.su вчера в 22:00
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности»
О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».
7Дней.ру вчера в 13:30
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи сообщили 2 октября о сбое в работе сервиса коротких сообщений Twitter.
Известия вчера в 22:12
Общество
В Иркутской области премируют чиновников за ликвидацию паводка
Клуб регионов вчера в 02:36
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Политика
Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении
News.ru вчера в 23:48
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня вчера в 20:18
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета вчера в 23:32
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Футбол
Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23