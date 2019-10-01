Политика
Газета.RuЗеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что скоро будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который будет содержать положения из "формулы Штайнмайера".
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Музыка
Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»
Баста выпустил кавер-версию песни «На заре» группы «Альянс».
Афиша Daily 06:29
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.
Телеканал RTVI 03:28
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 07:39
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Футбол
Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина
Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска.
Нева Спорт 15:38
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
Вести.Ru 16:16
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Политика
Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17
Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26