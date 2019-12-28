Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Армия и оружие Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).

Политика Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом» Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Киев и республики Донбасса готовятся к обмену пленными «Коммерсантъ» ранее со ссылкой на свои источники сообщил об обмене пленными между Украиной и ЛДНР, который назначили на 29 декабря.

Общество Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе «Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.

Общество Суд отпустил бывших бойцов «Беркута» Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, под личное обязательство.

Политика Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.