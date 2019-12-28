Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными.
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Зеленский подтвердил дату обмена пленными в Донбассе

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Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

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Зеленский подтвердил подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Донбассом

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Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Коммерсантъ09:23

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости08:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
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