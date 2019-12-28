Политика

Фонтанка.РуФонтанка.РуЗеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе. Его проведут по формуле «всех установленных на всех установленных».
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Как запланированный обмен пленными может повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе

RT на русском17:16

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РИА Новости08:03

Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Коммерсантъ09:23

Зеленский подтвердил подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Донбассом

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Зеленский подтвердил дату обмена пленными с Донбассом

РБК08:34

Зеленский подтвердил подготовку к обмену пленными в Донбассе 29 декабря

ТАСС08:09

Зеленский подтвердил дату обмена пленными в Донбассе

Газета.Ru13:45
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