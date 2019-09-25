Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский показал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось
"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди", - написал Зеленский в Twitter
, сопроводив свой пост фотографией, где он стоит с Трампом, его супругой Меланьей и своей - Еленой.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Зеленский похвастался фото с Трампом

Газета.Ru15:03

Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом

RT на русском08:36

Зеленский показал совместное фото с Трампом

Московский Комсомолец10:05

Зеленский опубликовал фото с Трампом

РБК09:11

Трамп и Зеленский сфотографировались вместе на официальном приеме в США

ТАСС09:11

Зеленский попозировал с Трампом

Национальная служба новостей08:49

Зеленский опубликовал совместное фото с Трампом

Дождь12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика

Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США.
Газета.Ru 14:56
Политика

Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.
ТК Звезда 05:12
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

Российское законодательство не позволяет банкам отказывать в проведении платежей по векселям, однако ЦБ рекомендует им воздержаться от их выдачи, следует из документа.
РБК 10:12
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Космос

С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Политика

Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Авто

Nissan представляет обновленный Patrol

Хотя Patrol вот-вот отметит 10-летие, Nissan не торопится заменять его новым поколением и вместо этого представляет обновленную версию внедорожника в Абу-Даби.
AvtoVolgograda.ru 01:19
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии

26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
Вечерний курьер 08:46
Космос

Венера могла быть пригодной для жизни

Дилетант вчера в 05:01
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол

Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс 15:20
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное