с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политика Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что не хочет вмешиваться в демократические выборы США.

Политика Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

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