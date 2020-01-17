Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.

Происшествия Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО).

Технологии Delivery Club разрешил оставлять курьерам безналичные чаевые Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые курьерам во все городах, где он работает.

Политика Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.

Политика Путин назначил Мишустина премьер-министром Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.

Спорт ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

Общество Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза «В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.

Общество Первые курилки заработали в Шереметьево В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.

Политика Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.

Политика Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.