Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский получил заявление премьера Украины об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.
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Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

РБК03:19

Зеленский получил заявление премьер-министра Украины об отставке

Lenta.ru02:43

Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке

RT на русском02:51

Зеленский получил заявление украинского премьера об отставке

Московский Комсомолец04:13

Зеленскому передали заявление об отставке премьер-министра

REGNUM02:57

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

Росбалт03:29

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Евразия Daily03:56
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
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В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика

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Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые курьерам во все городах, где он работает.
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Политика

Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
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Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
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Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Lenta.ru вчера в 08:19
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
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ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
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Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:55
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Первые курилки заработали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
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Как заявил помощник министра обороны США Джой Худ (Joy Hood), Ирак подвергнется санкциям в случае подписания соглашения с Россией о покупке С-400.
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ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

РБК 03:01
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В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

ТАСС 01:53
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Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.
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Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
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Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Ведомости вчера в 09:41
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У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Популярнейший российский певец Сергей Лазарев рассказал, что отписался в социальной сети Instagram от всех друзей и коллег.
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Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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