Политика
RT на русскомЗеленский получил заявление премьера Украины об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.
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Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян
Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
По просьбе президента России Владимира Путина нынешний кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме до назначения нового состава.
Общество
В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО).
Технологии
Delivery Club разрешил оставлять курьерам безналичные чаевые
Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые курьерам во все городах, где он работает.
Политика
Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
Политика
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Общество
Первые курилки заработали в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
Армия и оружие
Rai Al Youm (Великобритания): Вашингтон призывает Ирак отказаться от идеи покупки С-400 (Rai Al Youm)
Как заявил помощник министра обороны США Джой Худ (Joy Hood), Ирак подвергнется санкциям в случае подписания соглашения с Россией о покупке С-400.
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски
В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев заявил, что отписался от всех друзей в Instagram
Популярнейший российский певец Сергей Лазарев рассказал, что отписался в социальной сети Instagram от всех друзей и коллег.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.