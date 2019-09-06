с чего всё началось

В киевский пункт сбора доставлены почти все лица из списка, который ранее был согласован. Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.

Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

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