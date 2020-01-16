Политика

РБКРБКЗеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы государства.
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Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года

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Власти Украины снизили на два года возраст призыва в армию

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Зеленский изменил призывной возраст на Украине

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На Украине снизили призывной возраст для срочников

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Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

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Возраст для призывников уменьшили на Украине

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Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

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Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий заметил, что логическим продолжением принятия абсолютно дискриминационного закона о среднем образовании станет полный запрет русского языка Слуги единогласно поддержали закон о среднем образовании.
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В посольстве РФ в Бейруте никто не пострадал во время столкновений

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Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования

Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
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Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
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Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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У шестисотлетних деревьев гинкго не найдены признаки дряхлости

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Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Политика

Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:43
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
Политика

Всенародное голосование по правкам в Конституцию проведут до 1 мая

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — заявил собеседник ТАСС.
РБК 06:09
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Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 10:23
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Пострадавшие страны потребовали от Ирана компенсаций за сбитый Boeing

Иран обязан провести тщательное расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном и выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров, говорится в тексте совместного заявления пяти стран, чьи пассажиры были на борту самолета.
РИА Новости 11:31
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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