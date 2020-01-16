Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года

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