с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет. Об этом сообщает 16 января пресс-служба украинского лидера.

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

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Кино Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Футбол Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Политика Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

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Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.