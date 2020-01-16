Политика

REGNUMREGNUMЗеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет. Об этом сообщает 16 января пресс-служба украинского лидера.
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, подразумевающий призыв в армию в наступившем году граждан страны, достигших 18 лет, сообщает пресс-служба главы государства
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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