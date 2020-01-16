Политика
REGNUMЗеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет. Об этом сообщает 16 января пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, подразумевающий призыв в армию в наступившем году граждан страны, достигших 18 лет, сообщает пресс-служба главы государства.Аргументы и Факты08:35
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Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Шоу-бизнес
Подписчики обвинили Викторию Боню в злоупотреблении фоторедакторами
Пользователи соцсети обратили внимание на несоответствие и обвинили телеведущую в излишней любви к редактированию снимков.
Политика
Путин предложил на пост премьера главу ФНС Мишустина
Владимир Путин на рабочей встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным предложил ему пост премьер-министра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Здоровье
Первый случай заболевания новым видом пневмонии зафиксирован в Японии
В Японии зафиксирован первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках
Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января
Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Политика
МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США
Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Музыка
«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.