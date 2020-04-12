Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

В марте российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, готовая вакцина от коронавируса появится не раньше чем через год.
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Врач заявил об обещанном Зеленским $1 млн за создание вакцины от вируса

РБК08:37

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

Коммерсантъ08:06

Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от COVID-19

РИА Новости06:16

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

ТАСС07:31

Зеленский пообещал украинцам $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса

Газета.Ru06:23

Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса

Московский Комсомолец06:19

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

RT на русском07:53
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Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
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Армия и оружие

Минобороны проверило строительство медцентра в Подольске

Замминистра проверил ход строительства, которое должно быть завершено 30 апреля и провел совещание в режиме видеоконференции с военными строителями в других регионах России.
ИА Красная Весна 04:40
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о жизни после развода с Джиганом

Самойлова решилась подать на развод после измен супруга.
iReactor 08:08
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Экономика

Фондовый рынок США завершил торги в плюсе

Нью-Йорк, США, 9 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Основные индекс Уолл-стрит закрылись в «зеленой зоне» 9 апреля, несмотря на резкий рост безработицы в США и спорную информацию о сделке ОПЕК+.
REGNUM 09 апреля в 16:12
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Общество

Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля

Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
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Футбол

БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси

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Президент «Брешии»: «Если Серия А возобновится, я не позволю команде играть. Пусть снимают очки»

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о возобновлении чемпионата в условиях пандемии коронавируса в Италии.
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Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
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Наука

COVID-19 ведёт себя в три раза агрессивней атипичной пневмонии

Группа микробологов из Университета Гонконга пришла к выводу, что новый коронавирус ведёт себя в три раза агрессивней по сравнению со штаммом, вызывающим атипичную пневмонию (ТОРС, тяжёлый острый респираторный синдром).
News.ru 09:19
Армия и оружие

В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С

Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru вчера в 03:00
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
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Авто

Ravon вновь поднял цены на автомобили в России

Узбекский Ravon, на место которого вот-вот придет Chevrolet, вновь повысил цены на весь модельный ряд.
Автоновости дня 04:16
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Общество

Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России

Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии коронавируса в России.
Пенза-Пресс вчера в 02:32
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Происшествия

В центре Саратова рухнувшее дерево оборвало провода

В Саратове 12 апреля сильный и порывистый ветер вырвал с корнем дерево на пешеходной зоне улицы Рахова.
Регион 64 05:29
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Наука

Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
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Зауральцам стали приходить смс о нарушении режима самоизоляции

Полиция просить быть осторожнее, активизировались мошенники.
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Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Происшествия

Три случая заражения коронавирусом подтверждено в Карелии

Накануне в Карелии подтвердился еще один, третий, случай заражения коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 04:01
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Общество

В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом

В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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