В марте российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, готовая вакцина от коронавируса появится не раньше чем через год.

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

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