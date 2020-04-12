Коронавирус
ТАССЗеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
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Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Происшествия
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Экономика
Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года
Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Одобрены выплаты для 6 тыс. российских граждан за рубежом
Социальные выплаты одобрены для более 6 тыс. россиян, которые находятся за рубежом, сообщает МИД России.
Взгляд.ру 08:30
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Хоккей
Жена Кольцова — об Умарке: мы называем легендой иностранца, ничего не выигравшего для Уфы
Светлана Кольцова, жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, прокомментировала уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка.
Чемпионат 11:32
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Происшествия
Информация о минировании самолета из Москвы в Магас оказалась ложной
Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.
ТАСС 10 апреля в 12:14
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Политика
«Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%
Взгляд.ру 11:46
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
В Крыму пенсионеры и семьи с детьми получат дополнительные выплаты
Крымские власти осуществят выплаты пенсионерам и семьям с детьми.
Krym.News 05:51
Шоу-бизнес
«Превратила жизнь Павла в сущий ад»: Разин обвинил Муцениеце во лжи
Вслед за менеджером во лжи супругу «мажора» обвинил и продюсер Андрей Разин.
Телепрограмма 09:18
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59