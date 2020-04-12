Коронавирус

ТАССТАССЗеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
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Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

ТАСС07:31

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

Коммерсантъ08:06

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

RT на русском07:53

Врач заявил об обещанном Зеленским $1 млн за создание вакцины от вируса

РБК08:37

Зеленский пообещал украинцам $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса

Газета.Ru06:23

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Московский Комсомолец06:19

Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от COVID-19

РИА Новости06:16
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
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Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
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В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

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Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается.
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В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
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Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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