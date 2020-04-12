Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

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