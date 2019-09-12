Политика
РБКЗеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты 13:00
Экономика
Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12 130 рублей.
ФАН вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 18:02
Армия и оружие
Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:41
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Здоровье
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 19:44
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия вчера в 05:29
Футбол
Ди Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»
Известный итальянский тренер Луиджи Ди Бьяджо удивился, почему его соотечественник Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартака», ныне находится без работы.
ProstoProSport 17:54
Наука
В Канаде найдены останки древнейшего предка пауков и скорпионов
Палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов, который жил на Земле более 500 миллионов лет назад.
Газета DAILY 15:03
Кино
Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00
Футбол
Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу
Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.
Фонтанка.Ру 11:03
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
Известия 14:30
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Авто
Hyundai Creta получила для России спецверсию Creta Rock Edition
Корейский автомобиль Hyundai Creta приобрела в Российской Федерации специальную лимитированную вариацию Rock Edition, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10 сентября в 02:30
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
РИА Новости 13:21
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Гаджеты
Вид нового iPhone 11 способен вызвать трипофобию
Новые смартфоны iPhone 11 с тройной камерой вызвали критику с неожиданной стороны - утверждается, что они способны вызвать приступы трипофобии.
ИнфоСМИ 13:15
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Общество
В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
РИА Новости 17:15
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат 18:00
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста.
ТАСС 10 сентября в 07:22
Политика
Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
Интерфакс - Россия 03:36