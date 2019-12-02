Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel
 заявил, что не считает правдивыми результаты опросов, в соответствии с которыми большинство жителей самопровозглашенных республик Донбасса заявляют, что хотят жить в России.
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Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

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