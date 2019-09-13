Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность ситуации со статусом Крыма, но пообещал бороться за возвращение полуострова "не только словами". Об этом он заявил во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма «не только словами»

Происшествия Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Политика США ввели санкции против хакерских группировок из КНДР Вашингтон ввёл санкции против трёх хакерских группировок, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к Северной Корее.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.

Финансы Журавлёв: Греф знает толк в шоке Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Футбол Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Политика Кремль оценил слова Зеленского про санкции против России Кремль негативно воспринял предложение президента Украины Владимира Зеленского продолжить политику санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Общество Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главреда RT Симоньян Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку страницы главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

Экономика В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.

Политика Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.

Политика На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Происшествия Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.