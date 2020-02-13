Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Как сообщает сайт украинского лидера, начать строительство планируется в этом году.

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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