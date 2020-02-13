Политика
РИА НовостиЗеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Как сообщает сайт украинского лидера, начать строительство планируется в этом году.
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Гаджеты
IFixit: Гибкий смартфон Motorola Razr почти невозможно починить
Специалисты ресурса iFixit разобрали гибкий смартфон Motorola Razr, изучив его конструкцию и компоненты.
Политика
«Всплеском русофобии» назвали новые санкции США в посольстве России
РИА Новости Посольство России в США отреалировало на введением Вашингтоном новых санкций, на этот раз против трех российских организаций.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Политика
Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Совет безопасности ООН подписал резолюцию по Ливии, по которой не достигнут консенсус, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Политика
Глава НАТО: Прекратить войну в Донбассе мешает масса проблем
Остановить вооруженные столкновения на Востоке Украины мешает «множество проблем», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Биатлон
Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, говорится на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Футбол
Малком: хочу стать идолом в «Зените»
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Общество
Василь Лацанич может покинуть «Вымпелком»
Акционеры компании готовятся сменить гендиректора В операторе связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») в ближайшее время может смениться руководство.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Здоровье
В Энгельсе пациентов больницы кормят фальсификатом на 26 рублей в день
У членов Общественной палаты, Владимира Незнамова и Юрия Виткина, возник логичный вопрос, как можно шесть раз в день кормить людей по цене "одного яблока на рынке".
Авто
Рассекречен дизайн нового УАЗ «Патриот»
Судя по изображениям, опубликованным изданием Drom.ru, внедорожник получит схожие с предшественником габариты, но получит кардинально новую внешность – прежними останутся только двери, передняя стойка кузова и крыша.
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Гаджеты
Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Хоккей