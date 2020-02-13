Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский. Строительные работы должны начаться в 2020 году.
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Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

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Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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К лету Украина атакует русский Крым

Свободная Пресса11 февраля в 05:57
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
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Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

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Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
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Начальники Генштабов Вооруженных Сил России и Турции генерал армии Валерий Герасимов и генерал Яшар Гюлер обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

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Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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