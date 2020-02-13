Политика
ИзвестияЗеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский. Строительные работы должны начаться в 2020 году.
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Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
Политика
Владимир Путин выступил против понятий «родитель №1 и родитель №2»
Сегодня Путин встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс
В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
Армия и оружие
Начальники Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Начальники Генштабов Вооруженных Сил России и Турции генерал армии Валерий Герасимов и генерал Яшар Гюлер обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Происшествия
Избитые российские подростки попросили врачей забрать их из семьи
По информации издания, подростки сообщили, что мать и отец регулярно их избивают, и они не могут больше так жить.
Общество
Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter
Сумма достигла 4 млн рублей для каждой компании Компании Facebook и Twitter вновь признаны виновными в нарушениях, связанных с хранением персональных данных россиян, и получили штраф в размере 4 млн руб. каждая.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Экономика
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Биатлон
Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов
Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Политика
Парламент Сирии признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи.
Кино
Анджей Сапковский: «Цвет кожи не обсуждался в деталях в моих книгах, так что авторы адаптаций могут свободно творить»
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский высказался об адаптации своей работы.
Происшествия
В Польше группу приезжих избили за русскую речь
Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
Экономика
У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше
Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".