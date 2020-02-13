В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский. Строительные работы должны начаться в 2020 году.

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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