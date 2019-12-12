Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

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Политика Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.

Общество Госдума вернула курилки в аэропорты Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Экономика США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

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Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.

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Культура Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.

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Политика Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2 Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.