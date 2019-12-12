Политика
RT на русскомЗеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Общество
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Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
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Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.
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Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Общество
WSJ: в США могут весной возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX
Эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 MAX в США может быть возобновлена весной 2020 года.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
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Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
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Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» в гостях уступил испанскому «Хетафе» со счётом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
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Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
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Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев
Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
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Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
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