Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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