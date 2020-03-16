Коронавирус
РИА НовостиЗеленский пообещал «кредитные каникулы» бизнесу из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил компетентным органам разработать программу "кредитных каникул" для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса. Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.
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Зеленский призвал предоставить бизнесу «кредитные каникулы» из-за коронавируса
Rambler News Service14:23
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Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
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Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Психолог объяснил у россиян отсутствие паники из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nation News, клинический психолог Михаил Хорс объясняет тем, что россияне закалены испытаниями в истории своего государства.
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В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса
Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.
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