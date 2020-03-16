Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский пообещал «кредитные каникулы» бизнесу из-за коронавируса

1 фото
Президент Украины Владимир Зеленский поручил компетентным органам разработать программу "кредитных каникул" для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса. Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский пообещал «кредитные каникулы» бизнесу из-за коронавируса

РИА Новости13:16

Зеленский призвал предоставить бизнесу «кредитные каникулы» из-за коронавируса

Rambler News Service14:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Игры

Sony может выкупить права на Silent Hill, Castlevania и Metal Gear

CyberSport.ru вчера в 20:19
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Интерфакс 13:21
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Гаджеты

Жители ЦФО потратили на умные часы 12 млрд рублей

Коммерсантъ Воронеж 13:36
Шоу-бизнес

«Целлюлит и аппетит»: Максим Виторган объяснил, за что любит Нино

7Дней.ру 13:00
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 03:45
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:20
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
Хоккей

Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
RT на русском 14 марта в 14:15
Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 12:53
Армия и оружие

Sohu: США попросили Россию продать им защитные маски

США попросили продать защитные маски. И наткнулись на отказ, передает ФАН. «Продать не можем», - сообщили в России.
Shraibikus News 08:27
Общество

368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Псковское агентство информации 02:16
Происшествия

Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
Общество

Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
РИА Новости 13:32
Армия и оружие

В США признали беспомощность дрона MQ-9 Reaper в войне с Россией

Утро.ru 14 марта в 02:57
Экономика

Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге

Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
REGNUM 02:54
Общество

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
РБК 12:16
Кино

Вышел третий сезон «Мира Дикого Запада»

News.ru 10:56
Музыка

Немецкий журналист уверен в победе Little Big на Евровидении

Политическая Экспертиза вчера в 21:31
Кино

Джонни Деппа показали в образе нового Джокера

Народные новости 13:58
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 08:32
Общество

Психолог объяснил у россиян отсутствие паники из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nation News, клинический психолог Михаил Хорс объясняет тем, что россияне закалены испытаниями в истории своего государства.
ToDay News Ufa 09:00
Общество

В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований.
Lenta.ru 07:12
Футбол

УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.
Газета.Ru 13:46
Политика

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Ситуация с коронавирусом сложная, регионы переведены в режим повышенной готовности, а "Единая Россия" не должна оставаться в стороне, ведь у нее есть ресурсы для помощи, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
РИА Новости 10:47
Общество

Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения

ТАСС 14:06
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное