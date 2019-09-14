Политика
Газета.RuЗеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной. 8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону.
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Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
Теннис
Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup
В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.
Матч ТВ 01:31
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Единоборства
Магомедшарипов не выступит на турнире в Бостоне
Чемпионат вчера в 18:04
Политика
Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день
Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день.
Телеканал 360° вчера в 00:31
Хоккей
«Трактор» объявил состав на первый матч с «Куньлунем»
Тренерский штаб «Трактора» определил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар».
Чемпионат 02:13
Технологии
На Крымском мосту устанавливают железнодорожную автоматику
На дороге, которая проложена на железнодорожной части Крымского моста, устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Мойка78 11 сентября в 03:12
Хоккей
Марнер подписал контракт с «Торонто» на 65 млн долларов
Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер подписал новый контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 21:57
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Общество
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
РИА Новости вчера в 08:46
Политика
Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.
Политика Сегодня вчера в 19:23
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Армия и оружие
Парадная Т-15 «Армата» оказалась уязвимой
Lenta.ru 02:16
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета вчера в 19:14
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 11 сентября в 10:17
Политика
Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе
Мойка78 вчера в 21:54
Финансы
В ближайшие три года в России вырастут пенсии
В 2020 году страховая часть увеличится на 6,6%. В России в ближайшие три года вырастут пенсии.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) вчера в 08:17
Хоккей
Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»
Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru вчера в 11:28
Авто
Toyota снизила цену одной комплектации кроссовера Toyota RAV4
Tvoe-avto.com 12 сентября в 04:04