Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной. 8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону.
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Зеленский пообещал сказать Путину «много всего» при встрече

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Зеленский прокомментировал темы разговора при встрече с Путиным

RT на русскомвчера в 23:43

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URA.Ru00:01

Зеленский заявил, что скажет Путину «много всего»

Life.ruвчера в 23:04

Зеленский заявил, что скажет «много всего» при встрече с Путиным

Московский Комсомолец00:45
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Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

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В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.
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Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Магомедшарипов не выступит на турнире в Бостоне

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Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день

Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день.
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«Трактор» объявил состав на первый матч с «Куньлунем»

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На Крымском мосту устанавливают железнодорожную автоматику

На дороге, которая проложена на железнодорожной части Крымского моста, устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов.
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

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Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
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Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
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Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»

Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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