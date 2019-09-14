Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной. 8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону.

Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

Культура Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.

Теннис Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.

Политика Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Хоккей «Трактор» объявил состав на первый матч с «Куньлунем» Тренерский штаб «Трактора» определил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар».

Технологии На Крымском мосту устанавливают железнодорожную автоматику На дороге, которая проложена на железнодорожной части Крымского моста, устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Политика Сноуден напомнил Западу о красоте России и дружелюбии ее граждан Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал интервью британской газете The Guardian, где напомнил о забытых на Западе достоинствах России, таких как красоты природы и дружелюбный народ.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Гаджеты Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Политика Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.

Фигурное катание Медведева стала второй на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.

Политика Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17 Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.

Финансы В ближайшие три года в России вырастут пенсии В 2020 году страховая часть увеличится на 6,6%. В России в ближайшие три года вырастут пенсии.