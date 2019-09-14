Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной. 8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону.

Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

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