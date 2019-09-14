Политика
Газета.RuЗеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной. 8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону.
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Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
REGNUM вчера в 18:29
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Врач оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Газета.Ru вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 13:10
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета вчера в 22:26
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании от неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Танзанию команду специалистов для срочного расследования смерти женщины от неизвестной болезни.
Известия 00:22
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания вчера в 13:34
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС вчера в 02:49
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru 12 сентября в 16:01
Футбол
Экспресс на Бундеслигу от 14.09.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на Бундеслигу из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру вчера в 02:42
Происшествия
Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе
Известия вчера в 21:23
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ вчера в 09:01
Религия
Православная церковь отмечает церковный Новый год или Новолетие
Живая Кубань 00:20
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00