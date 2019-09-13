Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече. Об этом Зеленский сообщил журналистам в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Видео с украинским президентом опубликовало издание «Обозреватель».

Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

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