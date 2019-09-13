Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече. Об этом Зеленский сообщил журналистам в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Видео с украинским президентом опубликовало издание «Обозреватель».

Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

Экономика Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.

Политика Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Общество Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях» Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Политика Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.

Происшествия ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы.

Армия и оружие МИД России заявил о риске ядерной войны В министерстве иностранных дел РФ считают, что в современном мире существует риск начала ядерной войны.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Политика Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114 Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.

Общество Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Единоборства Фьюри пришёл на взвешивание с Уаллиным в маске рестлера Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Отто Уаллина.

Политика В Крыму предложили Зеленскому провести референдум Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.

Футбол Чернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом» Защитник "Ростова" Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).