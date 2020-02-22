Политика
КоммерсантъЗеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
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Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков
Взгляд.рувчера в 20:50
Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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