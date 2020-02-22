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ИА НовороссияЗеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
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Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков
Взгляд.ру21 февраля в 20:50
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