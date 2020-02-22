Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.

Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Биатлон Тренер Касперович объяснил использование чужой аккредитации Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на полчаса чужую аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце, не собирался использовать ее в корыстных целях, и был отнюдь не единственным, кто поступил аналогично.

Политика Социалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов.

Общество Пять гостиниц Москвы вошли в рейтинг Forbes Travel Guide 2020 В рейтинг лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide 2020 включены пять столичных отелей, это подтверждает высокий уровень сервиса гостиничной индустрии мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Космос Программа защитит Землю от уничтожения астероидами Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

Общество Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.

Происшествия В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).