Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЗеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
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В Челябинске до ста процентов увеличат целевой набор в ординатуру

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Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

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США сымитировали на учениях ядерный удар по России

BFM.ru вчера в 03:17
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Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой «ООС» 72-ю бригаду ВСУ из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба во время проверки.
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BFM.ru вчера в 16:21
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«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

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